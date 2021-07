El pasado 5 de diciembre, el extremo Marcos Paulo ya sentía su ocasión de jugar en el Atlético de Madrid, le había avisado su representante sobre tal posibilidad y él sobresalió con dos goles en la victoria 3-1 ante el Athletico Paranaense, según explicó en una entrevista a la página web oficial de su nuevo club.

"Estaba en el Fluminense, había varios equipos interesados en mi trabajo y mi contrato estaba a punto de terminar. Hubo un partido ante el Athletico Paranaense y mi agente me dijo que había posibilidades de que el Atleti viniera a hablar con nosotros. El partido me salió muy bien, marqué dos goles y tuvimos la conversación. Me puse muy feliz", rememoró siete meses después.