La motiva parar. Mucho más si son penaltis córner o shoot-out con la adrenalina que generan. Y para hacerlo, la portera de la selección española y del Club de Campo, Mari Ángeles Ruiz, trabaja mucho sus reflejos, incluso en su casa, donde ha instalado un "aparatejo en la pared para mejorar la velocidad de reacción con la luz".

"He intentado implementar como un sistema de luz y reacción en mi entrenamiento. Como no tenía muchos patrocinadores para conseguir este sistema, que es bastante caro, hice uno más a nivel de usuario y he estado muy entretenida entrenando con ese aparatejo", declaró la tercera mejor portera del mundo de 2019 en una entrevista con la Agencia EFE.