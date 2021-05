31 may. 2021

EFE París 31 may. 2021

"No me voy con las mejores sensaciones, tal vez pude dar más, estaba un poco ansiosa porque era mi primer gran Slam y me dejé más llevar por eso que en competir", reconoció María Camila Osorio, de 19 años y la última superviviente de Colombia en el cuadro individual después de la derrota también en primera ronda de Daniel Elahi Galán.

Osorio, que accedió a la fase final al sobrepasar tres rondas clasificadoras, cedió este lunes en dos mangas (7-5 y 6-4) ante la estadounidense Madison Brengle, 84 del ránking WTA.