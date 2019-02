La atleta barcelonesa María Vicente, campeona del mundo juvenil de heptatlón, acude con humildad a los Europeos en pista cubierta de Glasgow porque piensa que aún habrán de pasar "bastantes años para poder luchas por las medallas", y su objetivo, con 17 años, será adquirir experiencia y disfrutar.

"Tengo bastante claro que esto es un Europeo absoluto y que todavía me quedan bastantes años para estar luchando por las medallas. Voy a coger experiencia. Voy a Glasgow como última clasificada, no tengo nada que perder, aunque espero ganar a alguna, y si no, al menos me lo pasaré bastante bien", declaró a EFE antes de viajar con el equipo a la capital escocesa.