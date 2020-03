Dos estilos, dos mundos radicalmente diferentes. Un Real Madrid, feliz al contragolpe, puro rock and roll, un equipo volcánico, encantado de tener enfrente a un rival como el FC Barcelona, que amasa el balón, que lo esconde con una posesión infinita, pero sin verticalidad.

Quique Setién seguro que ha recibido de Pep Guardiola en su última charla un consejo sabio: las jugadas se acaban. El Madrid cayó ante el City, porque Pep saca el hacha si uno de los suyos no cierra sus acciones ofensivas. Si no hay balón a puerta, los manda a la ducha. Gabriel Jesús o Sterling no perdonan. El Barça, en cambio, esta noche dio alas al contragolpe al Real Madrid en sus arreones por no ejecutar sus acciones al borde del área o errar en el último pase interior.