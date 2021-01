La afición por el mar, el surf y la artesanía confluyen en un taller en Los Ángeles de San Rafael (Segovia). A casi 400 kilómetros de la costa más cercana diseña sus tablas de surf Marieta San Román, pionera de un oficio, el de 'shaper', del que es la única de España y de las pocas en el mundo.

"Hace unos años me enganché al surf, me gustó su filosofía y el deporte, y sobre todo el contacto con el mar. Todo el mundo se sorprende porque soy de Segovia, pero me encanta el mar, y en todos los 'hobbies' vas dando un pasito más, una tabla mejor y dijimos, ¿por qué no hacemos una tabla?", dice a EFE esta creadora de tablas o 'shaper', que firma sus creaciones como "La Mala Surfboards".