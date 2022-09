El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), que regresa a la competición después de más de cien días de baja tras su cuarta operación en el brazo derecho, aseguró que vuelve "para seguir recuperando".

"No, no, no… Ya he escuchado alguna expectativa por ahí demasiado alta. No son las mías, o creo que no son las reales. Sobre todo porque mi condición física… Estoy aquí, pero estoy aquí para seguir recuperando, para seguir ejercitando el brazo, porque así también lo han visto los doctores, y Honda", afirmó.