27 may. 2021

EFE Scarperia (Italia) 27 may. 2021

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), ha asegurado en el circuito de Mugello, escenario este fin de semana del Gran Premio de Italia de MotoGP, en relación a su situación física, que sabe dónde está "y lo que hay que mejorar".

"Sé y soy muy realista con mi situación actual, sé de dónde vengo, sé dónde estoy y sé dónde pretendo llegar, luego veremos si puedo o no, pero siempre digo que la confianza en mí mismo no la he perdido nunca", recalca Márquez.