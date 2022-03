El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) ha llegado a Qatar confiado en sus posibilidades y en "pelear por el título mundial" en una temporada que será la más larga de la historia, con un total de 21 grandes premios.

"Estoy muy contento de estar aquí, eso ya es un paso más que el año pasado, pues durante el invierno no lo tenía claro; era muy importante hacer los test de Mandalika y valorar cómo me sentía, y la verdad es que he salido contento. Me sentí mucho mejor y era importante, vamos a ver como empezamos, pero yo diría que en 2022 quiero luchar contra todos mis rivales por el título", explicó Márquez al respecto.