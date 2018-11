El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), que logró el quinto mejor tiempo para la carrera de MotoGP del Gran Premio de la Comunidad Valenciana, explicó sobre su caída que "el problema ha sido al entrar en la grava, porque enseguida he notado algo raro en el hombro".

"No podía moverlo como yo quería y he decidido no moverlo hasta que llegase al camión y allí he notado un 'clac' dentro pero creo que no estaba luxado, sino subluxado y cuando han llegado el doctor y el 'fisio' me han visto perfecto, me han hecho el chequeo y estaba todo bien", reconoció Márquez.