El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), que este domingo no pudo concluir el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP, reconoció que él es el culpable de su abandono en Cheste y que esta vez él ha sido "el cabezón".

"Hoy he fallado yo porque el equipo me ha dicho que pusiera el neumático blando y he sido yo el cabezón esta vez y no he acertado. Por eso lo primero que he hecho al llegar al taller ha sido pedir disculpas porque ha sido mi error, pero intentaré no repetirlo en el futuro", aseguró Márquez.