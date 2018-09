El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), vencedor del Gran Premio de Aragón, aseguró sobre sus posibilidades de ser campeón del mundo que "las matemáticas" y él "no son nada amigos".

"Mi objetivo es salir el fin de semana a ganar y luego, el domingo, veo si puedo o no puedo. Hoy he visto que con el neumático blando podía y lo he montado; en Misano no pude y me quedé más o menos ahí, en Austria arriesgué, en Brno no arriesgué, más o menos lo vas viendo, pero es importante terminar carreras", explicó Márquez.