El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), tercero en la clasificación oficial de entrenamientos para el Gran Premio de Aragón de MotoGP se mostró molesto con el resultado pues consideró que había cometido un fallo.

"Hoy podía hacer la 'pole' y cuando veo que he dado el ciento por ciento no me enfado, pero cuando fallo me enfado y en la última vuelta venía bien, pero he fallado yo porque aunque había un poco de confusión porque estaba Viñales por fuera y mucha gente", narró Márquez, quien recalcó que "la primera línea era el objetivo principal y lo hemos cumplido".