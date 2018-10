El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) reconoció que sabía perfectamente que se podía caer cuando sufrió el percance en los terceros entrenamientos libres, pues cometió un error como consecuencia de una serie de fallos.

"Cuando he salido sabía que iba con el duro delante, lo había montado por la mañana y pensé son dos vueltas para calentarlo bien de izquierdas, pero si lo caliento, no entro en la Q2, tengo una vuelta y tengo que hacer un tiempo, así que lo pruebo, pruebo a ver si paso por esa curva, y no he pasado", afirmó sobre su accidente el líder del mundial.