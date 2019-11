El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) no sólo respondió a las preguntas que se le formularon en el plano estrictamente deportivo sino que también se atrevió con cuestiones mucho más personales y no dudó al asegurar sobre sus miedos o temores que en el mar "si el agua está clara me baño, pero si está oscura, ¡imposible!".

Márquez reconoció que "respeto o miedo tengo a varias cosas, a la profundidad del mar, por ejemplo, y cuando voy en barco si veo que el agua está clara me baño pero si está oscura imposible".