El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), líder del mundial de MotoGP 2018 y que el pasado año rompió el motor de su moto durante la disputa del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP en el circuito de Silverstone, restó importancia a aquél inconveniente.

"No fue un error mío, así que no es algo a tener en cuenta, si hubiese sido un error mío sí; fue una carrera en la que perdimos puntos pero si hubiese sido por un error mío me habría acordado mucho más e intentaría analizar el por qué sucedió.