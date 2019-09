El director general de la Asociación de Clubes Europeos (ECA), Charlie Marshall, durante una entrevista con la Agencia Efe, este martes en Madrid, con motivo del World Football Summit 2019, el Congreso Mundial de Fútbol que se celebra hoy en la capital, y donde Marshall ha asegurado que la ECA, que agrupa a los 246 equipos más poderosos del fútbol del Viejo Continente, no está planteando que los grandes clubes como el Real Madrid o el Barcelona dejen LaLiga para embarcarse en una teórica Superliga. EFE/ David Fernández

El director general de la Asociación de Clubes Europeos (ECA), Charlie Marshall, durante una entrevista con la Agencia Efe, este martes en Madrid, con motivo del World Football Summit 2019, el Congreso Mundial de Fútbol que se celebra hoy en la capital, y donde Marshall ha asegurado que la ECA, que agrupa a los 246 equipos más poderosos del fútbol del Viejo Continente, no está planteando que los grandes clubes como el Real Madrid o el Barcelona dejen LaLiga para embarcarse en una teórica Superliga. EFE/ David Fernández

La Asociación de Clubes Europeos (ECA), que agrupa a los 246 equipos más poderosos del fútbol del Viejo Continente, no está planteando que los grandes clubes como el Real Madrid o el Barcelona dejen LaLiga para embarcarse en una teórica Superliga, según dijo a EFE su director general, Charlie Marshall.

"Quienes piensan en este tipo escenarios están pensando como si el Barcelona o el Real Madrid no fueran a jugar en LaLiga (...) Pero, para ser claros, nosotros no estamos hablando de que los grandes clubes vayan a dejar de jugar en las ligas domésticas, absolutamente no hablamos de eso", aseguró el ejecutivo de ECA.