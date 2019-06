La española Marta Corredera aseguró este miércoles, tras caer por 1-0 ante el combinado de Alemania en el segundo compromiso del Grupo B, que se va "con cara de triste y de tonta" porque estuvieron "más cerca que nunca" de lograr la victoria ante una gran potencia.

La jugadora del Levante aseguró que la derrota es "injusta". "Los números cantan. Cuando has tenido la posesión, has tenido ocasiones, las has movido y las has metido en su campo, te vas un poco con cara de triste o de tonta. Creo que es el día que hemos estado más cerca de ganar a Alemania", afirmó Corredera a su paso por la zona mixta del Stade du Hainaut de Valenciennes.