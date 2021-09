La soriana Marta Pérez, cuarta este viernes en la milla de la reunión de Bruselas y clasificada para la final de la Diamond League en 1.500, reconoce que a lo largo de su vida ha sido "una segundona", pero que ahora está disfrutando de su protagonismo en el mediofondo español.

"Toda mi vida he sido una segundona. De pequeña me ganaba siempre una amiga que se llamaba Yolanda. En los campeonatos me gana siempre Esther (Guerrero), y este año llevo ya dos segundas mejores marcas (españolas de la historia), pero estoy contenta", declaró a la revista CORREDOR.