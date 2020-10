Rota frente a la cámara y sorteando el llanto, Marta Vieira da Silva dejó en su despedida del pasado Mundial de Francia una conmovedora interpelación a cualquier joven futbolista que desee seguir su estela en la Canarinha.

Sin maquillar su dolor por la eliminación en octavos, la Reina del fútbol arrancó desde las vísceras una sincera reflexión: "Sin duda, este Mundial ha sido especial y la gente tiene que aprovecharlo. Digo esto en el sentido de valorar más. La gente pide apoyo (...) pero es necesario llorar al comienzo para sonreír al final. Cuando digo eso me refiero a querer más, a entrenar más, a cuidarse más para estar preparada para jugar 90 minutos; y después 30 más, lo que dure el partido. Porque Formiga no va a estar siempre. Marta no va a estar siempre. Cristiane no va a estar siempre".