El español Jorge Martín (Kalex) ha comentado que tiene "muchas ganas de seguir trabajando con el equipo", pues considera que pueden "tener una gran actuación", según el piloto, quinto en la clasificación provisional del mundial de Moto2 antes de comenzar el Gran Premio de Aragón.

"MotorLand Alcañiz es una pista en la que piloto bien y que me gusta pues en el pasado he logrado una victoria en Moto3 y también he conseguido varias 'pole position' y aunque el año pasado fue una temporada difícil para mí, también obtuve un buen resultado, terminando la carrera entre los diez mejores", recuerda Martín en la nota de prensa de su escudería.