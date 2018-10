El español Jorge Martín (Honda), quinto en el Gran Premio de Australia de Moto3 y líder del mundial de la categoría, dijo estar contento ya que "lo importante era acabar y más viendo cómo era la carrera", que calificó como la "más difícil" de su vida.

"Creo que hemos hecho un gran papel, a pesar de todos los adelantamientos en un grupo tan grande, y de tener muchos problemas, porque he tenido muchos durante la carrera que ya he notado esta mañana y que no había tenido durante el fin de semana", explicó.