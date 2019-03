Los jugadores del Zaragoza Nacho Martín (d) y el alero nigeriano Stan Okoye (c) ante el pívot del Real Madrid Gustavo Ayón (i) durante un partido. EFE/Archivo

El jugador del Tecnyconta Zaragoza Nacho Martín ha destacado en una rueda de prensa que el próximo rival de los zaragozanos, el Movistar Estudiantes, es un equipo "imprevisible" y que conseguir la duodécima victoria de la temporada en tierras madrileñas no será sencillo.

"Es un equipo del que no sabemos con certeza qué esperar porque es capaz de hacer un partidazo tremendo contra el Real Madrid (93-88), y en otras ocasiones no están tan acertados. Vamos a su casa, y sabemos que ganar allí no es fácil, pero somos ambiciosos, estamos concentrados para lograr el triunfo, y eso es lo que queremos hacer", ha apuntado el ala-pívot.