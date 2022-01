José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, dijo este lunes que se "agotan los adjetivos" para definir a Rafael Nadal, que el domingo conquistó en Australia su Grand Slam número 21 y se convirtió en el primer hombre que alcanza ese registro.

"El problema que tenemos con Rafa Nadal es que no hay palabras para describir lo que hace, se nos agotan los adjetivos en relación a Rafa Nadal. En un momento del partido (del domingo), pusieron un gráfico en el que decía que Rafa tenía el 4% de posibilidades de ganar. ¿Qué persona en el mundo no hubiera tirado la raqueta en ese momento y se hubiera ido? Nadal, sin embargo, nos enseñó que no hay sueño que no se pueda cumplir", destacó.