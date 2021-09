El argentino Gerardo Martino, seleccionador de México, lamentó este miércoles falta de reciprocidad del Wolverhampton inglés con Raúl Jiménez, quien no será prestado al Tri para el inicio de las eliminatorias mundialistas de Concacaf.

"Nos hemos comportado de la forma en que entendimos que había que hacerlo cuando Raúl estaba en la parte final de su lesión, era verdad que todavía no había jugado, era un riesgo tenerlo. No nos planteamos tenerlo en la Copa Oro si no era para jugar y a veces esa reciprocidad suele pasarse de largo", explicó en rueda de prensa.