Cuando un chico ficha por un gran club, se imagina llegando al éxito, levantando títulos, ganando millones. Pocas veces se plantea qué ocurrirá si no triunfa, si el equipo no le quiere o si una lesión le aparta. El Crystal Palace ha sido el pionero no solo en preparar a sus futbolistas para el "fracaso", sino para ayudarles durante esa transición.

El club londinense, que lleva nueve temporadas consecutivas en la Premier League y que tiene a figuras internacionales como Conor Gallagher y Wilfried Zaha en sus filas, ha puesto en marcha un programa de tres años dedicado a ayudar a aquellos jugadores de su cantera que se queden sin contrato o con los que ya no se cuente.