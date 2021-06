Enric Mas (Movistar) afronta su tercera participación en el Tour de Francia "en mejor forma que el año pasado", edición en la que fue quinto. El objetivo natural, por tanto, debe ser alcanzar el podio.

"Me encuentro mejor que el año pasado, he hecho los deberes bien, y eso me permite mirar más allá del quinto puesto del año pasado, y eso es el podio", explicó el ciclista mallorquín en la rueda de prensa celebrada a 24 horas del comienzo del Tour en Brest.