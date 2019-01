El español Juan Mata recibió este jueves el Premio Reina Sofía de los Premios Nacionales del Deporte 2017 y tres recogerlo aseguró que no sabe si en un futuro cercano volverá a jugar a España.

"No lo sé. Llevo un tiempo en Inglaterra, en una liga en la que me encuentro muy bien y en la que estoy muy adaptado, pero sí que es verdad que a veces uno echa de menos su casa, su familia, sus amigos... pero no sé si en un futuro cercano volveré a España", declaró el centrocampista.