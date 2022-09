Luis Ángel Maté (Euskaltel-Euskadi) se mostró "contento" por la escapada que protagonizó junto a Ander Okamika (Burgos BH) en la etapa de la Vuelta con final en Tomares, a pesar de que no tuvo éxito, porque le permitió pasar por los por los pueblos por donde creció.

"Estoy contento con la etapa, aunque fue muy difícil terminarla. Nos entendíamos muy bien (con Ander Okamika). Para mí, correr a pie en la Vuelta a España es un privilegio, es la carrera más importante del año y me dio todo", dijo, no obstante, lamentando que la fuga no fuese de "un grupo más grande" para así tener "más posibilidades de llegar a meta". Donde el final, como ya "esperaba, fue muy tenso y pegajoso".