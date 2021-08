El Atlético de Madrid informó este jueves de que el delantero brasileño Matheus Cunha, último fichaje del conjunto rojiblanco, seguirá "un plan progresivo e individualizado de readaptación" por "precaución" a causa de una lesión muscular sufrida en Tokio 2020 y "que aún no está completamente recuperada", según detectaron las pruebas radiológicas durante el reconocimiento.

"Aunque el jugador no siente molestias y quiere participar en el entrenamiento con el grupo, los servicios médicos del club han decidido actuar con precaución y no correr riesgos que pudieran provocar una recaída. Por ello, el jugador no se ejercitará con el resto de sus compañeros en los próximos días y seguirá un plan progresivo e individualizado de readaptación", apuntó el Atlético.