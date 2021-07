"El rendimiento de Tadej Pogacar no me sorprende, está sacando los mismos números físicos del año pasado", afirma Josean Fernández Matxín (Basauri, Bizkaia, 50 años), director del UAE Emirates antes de la salida de Albertville en una entrevista con EFE. El técnico vasco, tan prudente como el propio ciclista, tiene clara una cosa: "El Tour no está decidido".

"No, no, ni mucho menos, queda mucho Tour. Si parece decidido es por los accidentes, muchos han tenido problemas. Hay que ser prudentes, salvar caídas y circunstancias que han marcado la carrera hasta ahora. Pogacar está a su nivel y eso es una garantía para el equipo"