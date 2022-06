El español Maverick Viñales (APrilia RS-GP) dijo este jueves, a su llegada a Países Baos para participar en el Gran Premio de este país, que está en el campeonato del mundo de MotoGP "por pasión y no por dinero".

Viñales, que la pasada temporada anunció en Assen su decisión de renunciar al contrato que le unía a Yamaha, aseguró: "El dinero es muy importante, es necesario en la vida, pero en MotoGP estoy por pasión, es lo que me enamora hacer, es por lo que lucho cada día, y no estoy compitiendo por dinero, estoy compitiendo por pasión, y porque tengo un objetivo en la cabeza, tengo un objetivo en mente, y el objetivo es ganar, no hay otro, por eso lucho muy fuerte cada día y tengo a la gente correcta a mi lado y me da todo el apoyo que necesito".