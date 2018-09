El internacional uruguayo Maxi Gómez, quien se perdió parte de la pretemporada del Celta de Vigo por culpa del esguince de rodilla que sufrió durante el Mundial de Rusia, reveló este jueves que está realizando un trabajo específico para afinar su puesta apuesta.

"Aparte de lo que hacemos con el cuerpo técnico, algunos días estoy haciendo un trabajo físico con el Profe que siento que me faltaba. Ahora me siento más rápido, no me canso tanto. En general me estoy sintiendo mucho mejor", declaró el delantero en rueda de prensa.