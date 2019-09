El delantero español Borja Mayoral, cedido por el Real Madrid al Levante, pudo jugar este sábado ya que no existe la 'cláusula del miedo en su contrato', y anotó el primer gol de su equipo en la derrota por 3-2 en el Santiago Bernabéu, y no lo celebró porque el club blanco "es su vida" y "no había forma de celebrarlo".

"¿Por qué no celebré el gol? El Real Madrid es mi vida. He estado once temporadas aquí y no había forma de celebrar ese gol. Estoy contento de que hayan quitado la cláusula, por volver a jugar en el Santiago Bernabéu y por ver a viejos compañeros", declaró en zona mixta.