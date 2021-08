Medina explicó en un directo en sus redes sociales que no podrá participar en la prueba final de Teahupo'o, en Tahití, porque a los que no están inmunizados se les exige estar diez días en cuarentena, con lo que no le daría tiempo a cumplir todo el proceso, pues la anterior etapa, en México, se celebra apenas unos días antes. EFE/ Miguel Gutiérrez/Archivo