El centrocampista del Levante Gonzalo Melero lamentó haberse acostumbrado desgraciadamente a jugar sin público y aunque precisó que “a nadie le gusta esta situación”, comentó que deben adaptarse y mostró su deseo de que la temporada que arranca este fin de semana se desarrolle sin interrupciones por la crisis sanitaria.

“Me gustaría decir que no me he acostumbrado porque a nadie le gusta esta situación. No es la idónea y a todos nos gustaría jugar con público, pero te tienes que adaptar a las circunstancias y a la situación que toca”, dijo Melero en una entrevista con EFE.