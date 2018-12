Gonzalo Melero, capitán del Huesca, lamentó una clarísima ocasión que remató fuera y la derrota ante un Real Madrid que dijo "no mereció ganar" en El Alcoraz (0-1), pero se mostró satisfecho de la imagen que dejaron ante su afición.

"No es el primer partido que merecemos más de lo que nos llevamos. El Real Madrid no mereció ganar, por ocasiones hemos merecido sumar. Al público no se le puede pedir más, estoy seguro de que la suerte va a cambiar porque lo estamos tocando con los dedos", aseguró en Bein.