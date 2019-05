Gaizka Mendieta, exjugador del Barcelona, entre otros equipos, dijo hoy que le "sorprendería" que saliera del club un entrenador de "tanto éxito" como Ernesto Valverde.

"Me sorprendería que a un entrenador que ha tenido tanto éxito en el Barcelona como Valverde se le cuestionara hasta el punto de echarle. No me sorprendería en tanto en cuanto es lo que ocurre en el fútbol diariamente, lo hemos visto con otros entrenadores en otros clubes. A nivel personal me parecería sorprendente que saliera", comentó.