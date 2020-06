El técnico del Eibar, José Luis Mendilibar, cree que la opción de hacer cinco cambios por partido favorece a equipos como el Real Madrid, rival del conjunto vasco este domingo, porque "las plantillas de los grandes marcan diferencias, no sólo los titulares".

"El Real Madrid tiene calidad y eso no lo ha perdido", advirtió el preparador del Eibar al hablar hoy de este encuentro, y añadió que "los campeonatos no los ganan once jugadores, sino las plantillas completas".