Ferland Mendy, defensa francés del Real Madrid, se mostró tan entusiasmado por su gol que aseguró que no se “cree” que haya marcado este miércoles en la victoria de su equipo frente al Atalanta (0-1) en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.

“Estoy muy contento, no me creo que sea verdad; es mi primer gol en la Liga de Campeones. Lo importante es que hemos ganado el partido y luego, personalmente, que he podido marcar", dijo el galo, en francés, con una sonrisa de oreja a oreja en declaraciones recogidas por Movistar+.