César Luis Menotti, entrenador campeón del mundo con Argentina en 1978 y ahora director de selecciones nacionales, negó este jueves estar "peleado" con el seleccionador, Lionel Scaloni, y sostuvo que no fue a la Copa América de Brasil por problemas de salud.

"Para estar acá enfermo, me hubiese gustado estar en Brasil viendo fútbol. Estaría muy feliz. No entiendo las pelotudeces que dicen. Terminemos con las mentiras, no estoy peleado con el entrenador, sueño con que le vaya bien", dijo Menotti, visiblemente enojado, al canal TyC Sports.