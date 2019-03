Mercy Obiero, de 40 años, siempre se creyó capaz de imitar todo lo que hiciera su hermano, llegando a ser una de las mujeres más fuertes de Kenia y la primera en representar a su país en unos Juegos Olímpicos en halterofilia.

"Si no fuera por mi hermano David Obiero hoy no estaría aquí. Él fue quien me motivó y me animó todo este tiempo, incluso después de que él dejara la halterofilia de forma profesional", explica Mercy a Efe en un recóndito gimnasio del suburbio de Eastleigh, en Nairobi, habitado en su mayoría por inmigrantes y refugiados somalís.