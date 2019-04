Cuando Ian Brown y sus The Stone Roses escribieron 'This is the One', probablemente no pensaron que un día esa canción se convertiría en la principal melodía de Old Trafford. Tampoco se imaginarían que 'The One', 'el elegido', volvería a pisar el césped del campo del Manchester United para reclamar su legado.

Ya en los prolegómenos, algún aficionado local reconocía la excelencia del argentino. Con la megafonía anunciando las alineaciones de ambos equipos, los pitos a Philippe Coutinho y Luis Suárez resonaron entre las tribunas.