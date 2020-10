El entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca, Miguel Angel Sánchez, "Michel", ha destacado que no le preocupa la falta de gol de su equipo, que solo ha anotado dos tantos hasta ahora, sino que no genere ocasiones de marcar.

"No me preocupa la falta de gol. Llegarán y meterán goles tanto los delanteros como otros jugadores. Lo que me preocuparía sería que no hiciéramos ocasiones de gol. Menos contra el Cádiz, y en la segunda parte contra el Atlético de Madrid que llegamos menos veces, en todos los demás partidos hemos tenido ocasiones para hacer goles", ha explicado en rueda de prensa telemática.