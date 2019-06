El mediapunta paraguayo Miguel Almirón, concentrado con su selección para los cuartos de final de la Copa América ante Brasil, dijo este miércoles no saber "nada" del supuesto interés del Real Madrid en su fichaje, aunque afirmó que es "un honor" que se fije en él.

"No, no sé nada de eso. Para mí es un honor que un equipo así (Real Madrid) se fije en mí, pero no estoy enterado de nada y ahora estoy centrado en la Copa América y luego en el Newcastle", su actual club, expresó en una rueda de prensa en el Arena do Gremio de Porto Alegre.