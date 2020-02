El entrenador del América mexicano, Miguel Herrera, aceptó este viernes que aspira a estar en los récords del equipo y a convertirse en un histórico en su paso por las Águilas.

"Me ilusiona y me gusta estar en un club tan grande como América, por eso me ilusiona estar en los récords y ser parte de la historia de este club, y me siento agradecido con los muchachos y las directivas que han confiado en mi proyecto", aseveró él técnico en conferencia de prensa.