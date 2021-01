Miguel Herrera, seleccionador mexicano en el Mundial de Brasil 2014, aseguró este jueves que a pesar de haber sido despedido del América del fútbol mexicano el pasado mes de diciembre, su carrera no está a la baja.

"No he tocado fondo, fue una decisión de la directiva, aunque me avalaban los resultados; esto no se parece a cuando me corrieron de la selección. Esa vez cometí un error, pero ahora no estoy en el fondo, al contrario, me reinvento", dijo a EFE el entrenador.