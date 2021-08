El español Mikel Nieve (BikeExchange), que tuvo recibir puntos de sutura en una ceja y en la barbilla tras verse involucrado en la caída a 11 kilómetros de la etapa de ayer en la Vuelta 2021 con final en Albacete, ha asegurado que se encuentra "bien" y que "por lo menos" ha "podido descansar bien esa noche.

"Dentro de las circunstancias estoy bien, por lo menos he podido descansar bien y ahora me he subido a la bici y no me encuentro mal. Así que a ver si puedo pasar el día lo mejor posible", dijo el navarro en Requena, punto de salida este jueves de una sexta etapa de La Vuelta que finaliza en el Alto de la Montaña de Cullera (3a).