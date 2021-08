Unas 2.000 personas recibieron como héroes este sábado en las calles de Bruselas a los "Leones Rojos", el equipo más potente del hockey internacional, que se hizo con el oro en Tokio.

Dos días después de su victoria frente a Australia, los "Leones Rojos" desfilaron, al ritmo de "We are the champions" en un autobús descubierto que recorrió el centro de la capital belga hasta la plaza Rogier, donde les esperaban seguidores y familiares, informó la agencia Belga.