EFE Barcelona 17 may. 2019

El empresario Josep Maria Minguella, exrepresentante de jugadores y una referencia en el barcelonismo, ha amenazado con "no volver a pisar el Camp Nou", si el FC Barcelona "ficha a Griezmann".

"Soy del Barça desde hace 70 años y un día me creí lo de los valores y que somos más que un club y no acepto que este jugador venga al Barça. No acepto que venga al Barça un futbolista tramposo e incumplidor con el Atlético de Madrid, con el presidente del Barcelona y otra vez con el Atlético de Madrid", ha sentenciado el veterano socio azulgrana.